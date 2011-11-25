Харківський легпром «вчорну» обшиває пів-Європи

Харків. 25 листопада. УНІАН. Кластер легкої промисловості буде включений в пріоритети розвитку Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувава заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Легпром - традиційна для нашого регіону галузь. Раніше Харківська область обшивала половину Радянського Союзу, сьогодні, працюючи «вчорну», наша легка промисловість відшиває пів-Європи», - сказав Ю.САПРОНОВ.

«Підтримуючи кластер легкої промисловості і сприяючи його виходу «з тіні», - зазначив віце-губернатор, - ми зможемо не тільки поповнити бюджет області, а й створити нові легальні робочі місця. Саме тут ми повинні будемо виробити найбільш дієві механізми роботи «Єдиного вікна» для інвесторів, подолати проблеми взаємодії дозвільних органів, продемонструвати відкритість Харківської області для припливу прямих іноземних інвестицій».