До Харкова прибув міністр АПК Присяжнюк

Харків. 25 листопада. УНІАН. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК прибув на Харківщину з робочим візитом.

У Харкові М.ПРИСЯЖНЮК візьме участь у засіданні Федерації роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України, а також поспілкується з представниками ЗМІ, повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації.