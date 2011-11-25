До Харкова прибув міністр АПК Присяжнюк
10:01, 25 листопада 2011Харьків
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Робочий візит
Харків. 25 листопада. УНІАН. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК прибув на Харківщину з робочим візитом.
У Харкові М.ПРИСЯЖНЮК візьме участь у засіданні Федерації роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України, а також поспілкується з представниками ЗМІ, повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації.
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