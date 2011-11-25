Калиниченко: зараз Металіст - найцікавіша команда України

Харків. 25 листопада. УНІАН. Півзахисник сімферопольської «Таврії» Максим Калиниченко дав характеристику наступному суперникові своєї команди у прем`єр-лізі України - харківському «Металісту».

«Металіст» якщо не найсильніша, то вже точно найцікавіша команда осінньої частини сезону у прем`єр-лізі. Харків`яни показують привабливий гостроатакующий футбол. У команді зібрано немало технічних виконавців, але давайте не забуватимемо прописну істину: кожна команда грає так, як їй дозволяє суперник», - передає слова Калиниченка footballfans.com.ua з посиланням на Спорт-експрес.



«Так, у першому колі ми їм грати не давали. Плануємо повторити те ж саме у Харкові. З однією лише різницею: хочеться добути трохи більше очок. А інакше який сенс у всьому цьому заході?», - сказав Калиниченко.

Нагадаємо, що матч першого кола національної першості 2011 року в Сімферополі 23 липня між «Таврією» і «Металістом» завершився внічию 0:0.

Сьогодні «Металіст» приймає «Таврію» у матчі 18-го туру перем’єр-ліги. Гра у Харкові розпочнеться о 20.00.

На знімку: гравці «Металіста» після перемоги у матчі Ліги Європи над шведським Мальме (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА