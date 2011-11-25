Металіст у меншості здолав Таврію

Харків. 25 листопада. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу завдав поразки сімферопольській Таврії.

Матч щойно завершився на стадіоні "Металіст". Рахунок 2:0 на користь харків`ян. Майже весь другий тайм підопічні Мирона Маркевича грали вдесятьох - за грубу гру (дві жовті картки) з поля був вилучений Папа Гуйє (54).

Голи забили Девіч (15, з пенальті) та Едмар (90+).

Після вилучення Папа Металіст заграв активніше, демонструючи індивідуальну майстерність, і більше володів ініціативою.

За словами Мирона Маркевича, "завжди так буває", футболісти стали "концентрованіше грати", оскільки після вилучення "треба було вигравати гру". "Вдалося забити другий гол, і могли ще забити", - констатував у короткому інтерв`ю одразу після матчу наставник Металіста.

Загалом гра видалася грубою з обох боків, особливо у першому і на початку другого тайму. Попередження отримали: Обрадович 30, Папа 43, 54, Едмар 88 - Єзерський 30, Назаренко 31, Путраш 57, Аделейє 60.



Склад Металіста: Дишленкович, Пшеничних, Торсіглєрі, Папа Гуйє, Обрадович, Едмар, Хав`єр (к), Соса (Торрес 89), Девіч (Березовчук 70), Тайсон, Крістальдо (Бланко 46). Запас: Горяїнов, Романчук, Шелаєв, Валяєв.

Набравши у 18 турах 41 очко, Металіст продовжує перебувати у трійці лідерів Чемпіонату. В Динамо (43) і Шахтаря (42) ігри 18-го туру попереду.

На знімку: епізод гри у матчі "Металіст" - "Таврія".

Фото сайту ФК "Металіст"