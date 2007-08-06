Сьогодні президент концерну «АВЕК» розповість про стосунки бізнесу і влади у Харкові

Харків. 6 серпня. УНІАН. У ці хвилини у харківському інформагентстві «Status quo» розпочинається прес-конференція президента концерну «АВЕК» Сергія СЬОМОЧКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник однієї з набільших місцевих приватних компаній розповість про проблеми великого бізнесу у столиці Слобожанщини.

Анонсована тема прес-конференції: «Економічні, політичні та правові аспекти взаємодії бізнесу і влади у Харкові».

Як раніше повідомляв УНІАН, напередодні почесний президент концерну, депутат Верховної Ради V скликання Олександр ФЕЛЬДМАН заявив, що концерн «АВЕК і Ко» перенесе центральний офіс із Харкова до Києва.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, рішення про перенесення офісу до Києва пов`язане з позицією міської влади Харкова стосовно бізнесу.Він зазначив, що співробітники компанії зараз займаються пошуком приміщення і питаннями його подальшого ремонту.

«Ми повністю відводимо всі грошові потоки з Харкова, ми йдемо туди, де нас чекають, і де ми можемо реалізувати свої можливості», - сказав він. При цьому О.ФЕЛЬДМАН запевнив, що коли тиск буде припинено, компанія знову повернеться до Харкова.

Перенести центральний офіс з Харкова до Києва концерн «АВЕК і Ко» має намір до кінця 2007 р.

О.ФЕЛЬДМАН зазначив також, що концерн продовжить реалізацію всіх розпочатих у Харкові проектів. При цьому, за його словами, залучення коштів іноземних інвесторів до Харкова в даний час ускладнено у зв`язку з позицією влади міста.

Почесний президент концерну нагадав, що влада Харкова звинувачує «АВЕК і Ко» у порушенні земельного законодавства шляхом нецільового використання земельної ділянки, на якій розташований торговий центр біля станції метро «Барабашова».

Раніше О.ФЕЛЬДМАН повідомляв, що сума коштів, які концерн «АВЕК і Ко» перераховує до бюджету Харкова, становить близько 8% від загальних внесків.