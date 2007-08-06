Засновники концерну «АВЕК» подадуть в суд на мера Добкіна

Харків. 6 серпня. УНІАН. Рішення подати до суду на міського голову Михайла ДОБКІНА ухвалили засновники ВАТ «Концерн «АВЕК і Ко» разом з кількома харківськими підприємствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні президент концерну «АВЕК і Ко» Сергій СЬОМОЧКІН на прес-конференції, присвяченій економічним, політичним та правовим аспектам взаємодії бізнесу і влади у Харкові.

За словами С.СЬОМОЧКІНА, позов будуть подавати декілька фізичних осіб. Зокрема, сказав він, очікується, що цього тижня буде зареєстровано позов до мера М.ДОБКІНА про захист честі й гідності почесного президента концерну «АВЕК», народного депутата України V скликання Олександр ФЕЛЬДМАНА.

Крім того, позов подасть безпосередньо ВАТ «Концерн АВЕК», а також ТОВ «Салгір», ТОВ «Харопторг», ТОВ «Металіст-А» та Благодійний фонд «АВЕК».

С.СЬОМОЧКІН повідомив про те, що у зв`язку з подіями написані звернення на ім`я премм`єр-міністра Великобританії, на сайті якого нещодавно вийшла стаття про ситуацію у Харкові, а також головному редактору німецького аналітичного журналу ”Шпігель”, де також була публікація про події у Харкові.

«Ми захищатимемо свої честь і гідність у міжнародних судових інстанціях з тим, щоб спростувати заяви харківського мера про те, що начебто О.ФЕЛЬДМАН витратив гроші і замовив статті у всіх перерахованих вище виданнях і сайтах», - сказав С.СЬОМОЧКІН.

Він також повідомив, що звинувачення М.ДОБКІНА вже призвели до негативного результату – на цей час ряд міжнародних контрактів концерну призупинені. Зокрема, це стосується інвестицій у харківський регіон розміром у 500 млн. дол. У зв`язку з цим концерном ухвалено рішення про перенексення 8 основних проектів у інші регіони України, сказав керівник компанії.

При цьому він зазначив, що позови будуть подаватися з урахуванням масштабів нанесених збитків.

«Одних звинувачень дуже мало, ми хочемо продемонструвати Харкову та Україні в цілому, що і влада має нести відповідальність за ті слова, документи, які підписує, - наголосив С.СЬОМОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня О.ФЕЛЬДМАН заявив, що має намір позиватися до мера Харкова М.ДОБКІНА. Приводом стала опублікована на одному з інтернет-сайтів стаття, в якій М.ДОБКІН звинуватив бізнесмена і політика О.ФЕЛЬДМАНА у зраді своїх виборців та екс-губернатора Євгена Кушнарьова.