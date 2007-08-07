Сьогодні може бути відновлений рух потягів на ділянці Харків - Куп`янськ

Харків. 7 серпня. УНІАН. На перегоні Прокопівка-Старовірівка (гілка Харків – Куп`янськ) Південної залізниці тривають відновлювальні роботи після сходження 6 серпня з полотна 19 вагонів, і сьогодні може бути відновлений рух потягів у цьому напрямку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні МНС в Харківській області, очікується, що рух на залізниці відновиться в середині дня, після 14.00.

Зараз на місці аварії працюють аварійно-відновлювана бригада, ремонтна техніка, а також представники Сліжби безпеки України та МНС.