Сьогодні може бути відновлений рух потягів на ділянці Харків - Куп`янськ
11:19, 07 серпня 2007Харьків
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Харків. 7 серпня. УНІАН. На перегоні Прокопівка-Старовірівка (гілка Харків – Куп`янськ) Південної залізниці тривають відновлювальні роботи після сходження 6 серпня з полотна 19 вагонів, і сьогодні може бути відновлений рух потягів у цьому напрямку.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні МНС в Харківській області, очікується, що рух на залізниці відновиться в середині дня, після 14.00.
Зараз на місці аварії працюють аварійно-відновлювана бригада, ремонтна техніка, а також представники Сліжби безпеки України та МНС.
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