У Богодухові безробітний носив вулицею тротил у кишені
10:08, 07 грудня 2011Харьків
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Міліція вилучила вибухівку
Харків. 7 грудня. УНІАН. У Богодухові Харківської області у безробітного чоловіка вилучено
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 38-річний мешканець селища Павлівка Богодухівського району ніс тротил у кишені куртки.
Вибухівка вилучена і направлена на дослідження. Місце та мета придбання встановлюються.
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