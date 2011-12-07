У Богодухові безробітний носив вулицею тротил у кишені

Міліція вилучила вибухівку

Харків. 7 грудня. УНІАН. У Богодухові Харківської області у безробітного чоловіка вилучено 300 грамів тротилу. Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 38-річний мешканець селища Павлівка Богодухівського району ніс тротил у кишені куртки. Вибухівка вилучена і направлена на дослідження. Місце та мета придбання встановлюються.

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