Влада обіцяє збільшити пенсії чорнобильцям

Харків. 8 грудня. УНІАН. З 2012 року збільшаться пенсії ліквідаторів та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Про це сьогодні в ході прес-конференції сказав заступник губернатора Ігор ШУРМА.

За його словами, відповідне рішення про підвищення з 1 січня 2012 року пенсійних виплат для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке передбачає ряд заходів щодо поліпшення соціального захисту цієї категорії громадян, було ухвалене 23 листопада 2011 року на засіданні Кабінету міністрів.

Середні пенсії інвалідів-ліквідаторів з 1 січня 2012 року зростуть з 1815 до 4129 грн. Збільшення відбудеться за рахунок осучаснення пенсій інвалідам-ліквідаторам на базі 2006 року, підвищення додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю, з 15-30% до 30-50%. Мінімальний розмір пенсійної виплати для інвалідів-ліквідаторів з 1 січня 2012 року становитиме у відсотках до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: I група - 285%, II група - 255%, III група - 225%.

Також підвищення виплат стосуватиметься дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, - з 2012 року вони отримуватимуть 994 грн. пенсії замість нинішніх 380 грн.

Передбачено і збільшення виплат для інвалідів з числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи: планується, що для Iгрупи розмір пенсії становитиме 1553 грн., II групи -1294 грн., III групи - 1225 грн.

Заплановано підвищення в середньому до 3750 грн. виплат для непрацездатних осіб, які втратили годувальника, та збільшення розміру додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю, з 5-15% до 6-18%.