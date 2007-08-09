«БЮТівці» вимагають перевірок фактів порушень у бюджетній сфері Харкова

Харків. 9 серпня. УНІАН. Депутати фракції БЮТ в Харківській міськраді мають намір звернутися в Рахункову палату України, Антимонопольний комітет і Головне контрольно-ревізійне управління України з вимогою провести перевірку наявної інформації про зловживання і порушення в бюджетній сфері Харкова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ в Харківській області.

Фракція БЮТ в Харківській міській раді має намір поставити під особливий контроль систему витрачання бюджетних коштів владою міста. Зокрема, БЮТ планує підкріпити матеріали перевірки Тендерної палати України додатковими перевірками з боку інших контрольних органів.

«Нашу тривогу викликає закритість і непідзвітність місцевої влади в питаннях витрачання громадських фінансів, а також неадекватна реакція на матеріали перевірок з боку Тендерної палати України - органу, який в числі перших в Україні намагається встановити громадський контроль за діями урядовців у бюджетній сфері», - йдеться в заяві фракції БЮТ.

У фракції зазначають, що у відповідь на інформацію про явні порушення і зловживання у процесі тендерних закупівель міська влада Харкова почала пропагандистську кампанію з дискредитації Тендерної палати і її керівництва. При цьому влада міста відмовляється надати об`єктивну інформацію по кожному з пунктів вказаних порушень. Така позиція урядовців, яким ставляться зловживання на суму понад 300 млн. грн., на думку харківських «БЮТівців», виглядає більш ніж дивною і не викликає довіри у харків`ян.

«Ми вважаємо, що невтішні для окремих урядовців висновки Тендерної палати – це не привід і не підстава для відсутності громадського контролю за діями харківської влади у бюджетній сфері», – відмічено у заяві фракції БЮТ.

У разі підтвердження порушень і виявлення нових фактів депутати мають намір звернутися до керівництва БЮТ з вимогою створити у Верховній Раді України наступного скликання Тимчасову слідчу комісію з розслідування бюджетних зловживань у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, Тендерна палата України опублікувала матеріали перевірки тендерних процедур у Харкові про виявлення зловживань на суму понад 300 млн. грн.