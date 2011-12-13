У зв’язку з приїздом Януковича перекриють центр Харкова

Харків. 13 грудня. УНІАН. Завтра у Харкові у зв’язку із приїздом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА буде частково обмежено рух автомобільного транспорту в центральній частині міста.

Як повідомили УНІАН у міському Управлінні ДАІ, обмеження буде введене тільки на момент проходження президентського кортежу.

Зокрема, рух автомобілів буде обмежено на Білгородському шосе, площі Свободи і Конституції, Плетнівському провулку, вулицях Кооперативній, Гамарника, Пушкінській (від площі Конституції до вулиці Іванова), Сумській, проспектах Гагаріна (до аеропорту), 50-річчя СРСР (від аеропорту до Московського проспекту) та Московському проспекті.

Обмеження в русі не стосуватиметься міського пасажирського транспорту.

В управлінні ДАІ закликали водіїв при наближенні спецавтомобілів кортежу зупинитися на узбіччі та пропустити їх.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня запланована робоча поїздка В.ЯНУКОВИЧА до Харківської області. Президент візьме участь у відкритті лікарні в селищі Липці, а також огляне новий реанімаційний центр у Харківській обласній клінічній лікарні.