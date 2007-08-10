До першої сотні ПСПУ увійшли 6 харків’ян

Всього під знаменами Вітренко - 30 слобожанців

Харків. 10 серпня. УНІАН. До пешої сотні Прогресивної соціалістичної партії України увійшли 6 харків’ян. Про це передає Мережа екстренного повідомлення з посиланням на МедіаПорт. До списку увійшли: Василь РУДАКОВ (20 місце), Володимир ЦИМБАЛЮК (21), Сергій МАКЛЯК (24), Гагік АСАТРЯН (34), Сергій ТИМЧЕНКО – (39), Василь ТАРАНОВ - (47). Всього серед кандидатів у народні депутати від ПСПУ налічується 30 представників Харківської області.

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