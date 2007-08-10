Фельдман запросив Принца Йорданії відвідати Україну

Харків. 10 серпня. УНІАН. Народний депутат України V скликання Олександр ФЕЛЬДМАН запросив Принца Йорданії ХАСАНА відвідати Україну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі БЮТ в Харківській області, запрошеня було вручене у ході візиту О.ФЕЛЬДМАНА до столиці Йорданії міста Амман.

Під час аудієнції, яка відбулася в саду палацу Принца Йорданії, були обговорені питання діалогу світових релігій, а також проблеми міжконфесійних відносин.

Принц ХАСАН прийняв запрошення О.ФЕЛЬДМАНА відвідати Україну і спільно провести Конференцію лідерів міжконфесійного діалогу.

За попередньою домовленістю, цей форум відбудеться в Києві у квітні 2008 року. У ньому візьмуть участь провідні науковці, експерти, мусульманські, іудейські та християнські релігійні лідери, повідомили у прес-службі.