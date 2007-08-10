На кордоні затримано контрабандиста

08:37, 10 серпня 2007
Харьків
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Він намагався вивезти ікону, образи, монети

Харків. 10 серпня. УНІАН. Спробі незаконного вивезення за кордон старовинних ікон та монет запобігли харківські прикордонники та митники.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, контрабанду намагався переправити житель Харкова, який їхав рейсовим автобусом до Росії.

Під час оформлення „Неоплана” у пункті пропуску „Гоптівка” порушник вийшов з салона та викинув якийсь пакунок, але після перевірки транспортного засобу повернувся, щоб підібрати те, що викинув. Така поведінка зацікавила оглядову групу, яка вирішила перевірити ношу мандрівника.

Як з’ясувалося в пакунку була одна дерев’яна ікона, композиція образів з латуні, а також 3 старовинні монети. Антикварний вантаж у порушника вилучили, його цінність мають встановити експерти.

Усього за 7 місяців цього року співробітники Державної прикордонної служби України затримали 676 предметів антикваріату та 93 ікони, які контрабандою намагалися переправити через кордон.

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