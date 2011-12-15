«Порожні» школи в області не закриватимуть – Добкін

Харків. 15 грудня. УНІАН. Через недостатню кількість учнів жодна школа в Харківській області не буде закрита.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конфенеції це заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, питання при відсутності необхідної кількості учнів у будь-якому разі вирішуватиметься за згодою батьків, всієї територіальної громади і вчителів.

«З одного боку не годиться, коли у школі вчителів більше, ніж учнів. З іншого боку, якщо немає волі територіальної громади, ми прийняли для себе єдино правильне рішення - не приймати ніяких дій щодо закриття навчальних закладів. Це може бути тільки за згодою трудового колективу, що працює в школі та мешканців того населеного пункту, де ця школа знаходиться», - сказав М.ДОБКІН.

«Там, де ми отримуємо дозвіл на закриття школи, - додав губернатор, - ми її не ліквідовуємо як об`єкт освіти, вона «консервується» до того моменту, поки демографічна ситуація знову буде вимагати відкриття цього об`єкта».

При цьому, зазначив М.ДОБКІН, на той час, коли у школі буде відсутній навчальний процес, у навчальному закладі перебуватиме людина, яка охоронятиме приміщення.