В обласній міліції нові кадрові призначення

Харків. 10 серпня. УНІАН. Начальник Головного управління МВС України в Харківській області генерал-майор міліції Станіслав КРИЖАНІВСЬКИЙ представив особовому складу своїх нових заступників.

Про це повідомили корепспонденту УНІАН у Центрі громадських зв`язків обласної міліції.

Наказами МВС України призначено: полковника міліції Віктора ДЯТЛОВА - першим заступником начальника Головного управління. До цього призначення він обіймав посаду заступника начальника ГУМВС, начальника кримінальної міліції.

Підполковника міліції Ігоря СЕНЧУКА - заступником начальника Головного управління, начальником кримінальної міліції ГУМВС України в Харківській області, який до цього призначення обіймав посаду начальника Орджонікідзевського райвідділу міліції.

Полковника міліції Сергія ДЕРГАЧОВА - заступником начальника Головного управління, начальником міліції громадської безпеки. До цього він працював начальником Управління громадської безпеки ГУМВС України в Харківській області.