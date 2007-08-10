Готель «Київський» здадуть в оренду

Харків. 10 серпня. УНІАН. Окреслилися три претенденти взяти в оренду колишній обкомівський готель «Київський».

Як повідомив на брифінгу голова Харківської облради Василь САЛИГІН, останнім часом надійли листи від тих, хто зацікавився цим об’єктом і хотів би зяти участь у конкурсі на здобуття права оренди.

За словами голови облради, це одна київська фірма, одна російська та футбольний клуб Металіст.

В.САЛИГІН повідомив, що конкурс має відбутися не пізніше 20 вересня. Термін оренди – не менше 25 років.