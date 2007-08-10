Добкін – не мертвий, але вже й не живий. У політичному розумінні

Харків. 10 серпня. УНІАН. Мер Харкова Михайло ДОБКІН, як і його київський колега Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, не зможуть довго перебувати на посадах, які обіймають.

Як передає кореспондент УНІАН, так вважає народний депутат України V скликання, київський політолог Володимир ПОЛОХАЛО.

«Сьогодні є два мери, які поки що не мертві в політичному розумінні, але вже й не живі. Це ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і ДОБКІН. Рано чи пізно, за законом чи під тиском громадськості, але вони покинуть свої посади. Прикро, що два найбільших міста України керуються випадковими людьми, що перемогли завдяки збігові обставин», - сказав В.ПОЛОХАЛО, відповідаючи на запитання журналістів.

Політолог також відмітив певну психологічну схожість обох мерів і той факт, що вони обидва не потрапили до виборчих списків Партії регіонів, від якої раніше висувалися.

«Мери Харкова і Києва дуже схожі за психологією та поведінкою. Вони так перестаралися у своїх діях, що їх не взяли ні в один список представників антикризової коаліції», - зазначив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, вже близько року ті чи інші політичні сили чи громадські організації Харківщини робили заяви про необхідність відставки мера М.ДОБКІНА. Зокрема, це обласні парторганізації «Нашої України», УНП, Собору, ПРП, НРУ, «Батьківщини», а також Об`єднання профспілок Харківської області. Найбільш мастабну кампанію оголосила і провадить громадська організація «Міський дозор», яка створила ініціативні групи з проведення референдуму щодо відставки М.ДОБКІНА.