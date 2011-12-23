Україна 2012 року завершить програму створення танків «Булат»

Харків. 23 грудня. УНІАН. Україна 2012 року завершить державну програму модернізації вітчизняних танків Т-64 до рівня бойової машини БМ «Булат».

Про це повідомив у четвер на брифінгу з нагоди відправки до Збройних сил України чергової партії БМ «Булат» Микола БЄЛОВ, виконуючий обов’язки генерального директора Держпідприємства «Завод ім. Малишева» - головного виконавця проекту створення цих нових танків.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи надійшли кошти на виготовлення завершальної партії в 9 одиниць БМ «Булат» у рамках чинного контракту, керівник заводу зазначив, що фінансування випуску цих машин на замовлення Міноборони України забепечене.

«Ми виробники, і скільки замовлять, стільки й зробимо. Питання в іншому. Швидше за все по Міністерству оборони, згідно з Комплексною програмою розвитку танків «Булат», більше модернізувати не передбачається», - сказав М.БЄЛОВ. - Ми наступного року повинні закінчити її. Гроші виділені. До нового року ми маємо отримати практично повний розрахунок за цей контракт, тому до червня наступного року ми повинні відвантажити 9 машин і закінчити програму модернізації».

«Ця машина - додав М.БЄЛОВ, - стала на озброєння. «Булат», я вже говорив, машина достатньо сучасна, по бойових характеристиках - це рівень танка Т-80УД, але Міністерство оборони, природно, зорієнтоване на закупівлю нових танків. Тому наступними постачаннями, ми сподіваємося, вже будуть танки «Оплот» для Міністерства оборони України».

У свою чергу, представник Міноборони полковник Микола ШЕВЦОВ відмітив деякі особливості модернізації Т-64 до рівня БМ «Булат». «На машині повністю проведена модернізація динамічного і пасивного захисту, проведена модернізація двигуна, комплексу управління озброєнням, тобто порівняно з танком Т-64 це виходить практично нова машина, вона не поступається світовим аналогам».

«Скажу більше, - додав фахівець, - у світі практично кожен, хто не в змозі платити за новий зразок, займається модернізацією. А деякі країни взагалі розглядають питання двох-трьох етапів модернізації одного зразка. Отже я вважаю, що це нормальна машина, нормальна для нас ціна, поки ми не перейдемо до «Оплоту».

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня завод ім. Малишева відправив до української армії 10 нових БМ «Булат», які підприємство випустило в 2011 р. згідно з контрактом, укладеним у 2009 р. Це є частиною замовленої техніки. Чинний контракт передбачає виготовлення загалом 29 «Булатів»: 10 машин було відвантажено у жовтні 2010 р., 10 відправлено 22 грудня 2011 р., решту 9 машин планується виготовити в 2012 р. До цього в рамках державної програми модернізації вітчизняної бронетехніки завод ім. Малишева у попередні роки вже виготував 3 партії танків БМ «Булат» загальною кількістю 56 одиниць (17, 19 і 20). З урахуванням 29 машин нинішньої четвертої партії, Збройні сили України отримають для своїх потреб 85 «Булатів».

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» приступив до виготовлення БМ «Булат» на замовлення Міністерства оборони України в 2004 р. Створення БМ «Булат» здійснюється на базі вітчизняного танка Т-64Б, що становить основу бронетанкового парку української армії. Випуск цієї моделі завод ім. Малишева здійснював наприкінці 80-х років. Модель Т-64Б була розроблена Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і стала родоначальником нового покоління радянських танків. За оцінками експертів, Т-64 став прикладом найбільш революційної конструкції танка, що дозволило випередити світове танкобудування на 10-15 років. Після глибокої модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат». У ході створення «Булата» забезпечується поліпшення по всіх основних характеристиках танка - мобільності, захисту й бойовій міці. За висновком фахівців, цей рівень ставить машину в ряд новітньої техніки, здатної виконувати складні завдання сучасної війни.

Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – 3 ос., бойова маса – 45 т, гармата калібру 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітний кулемет 12,7 мм. Комплексні додаткові заходи забезпечують посилення захисту корпусу та башти за рахунок установки накладної броні, вмонтованого динамічного захисту та бортових екранів з елементами ДЗ «Ніж» від бронебійних підкаліберних снарядів у 1,45 рази, від кумулятивних - у 2 рази. У бойовому арсеналі танка - 28 снарядів, можлива стрільба керованою ракетою через ствол гармати. На танк встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 к.с. (можлива установка двигуна 1000 к.с.), швидкість по шосе 60-65 км/год., запас ходу по паливу - 600 км, максимальна температура повітря, при якій можлива експлуатація, – до 55°С. Після модернізації комплекс керування вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками ККВ танка Т-80УД. Проект модернізації Т-64Б був розрахований на 10 років і передбачав створення близько 400 БМ «Булат».

«Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

На знімках: (угорі)в.о. генерального директора Держпідприємства «Завод ім. Малишева» з представниками ОПК на мітингу з нагоди відправки до Збройних сил України чергової партії танків БМ «Булат» 22 грудня 2012 р.; (внизу) танки БМ «Булат» виробництва заводу ім. Малишева.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА, Володимира ПОЛІЩУКА