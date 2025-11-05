Трубопровід не користувався великим попитом, що пов’язано із високою вартістю транзиту газу.

Україна відновила імпорт газу південним трансбалканським маршрутом після різкого збільшення російських атак на її газову та енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що у минулому місяці Москва посилила удари по українському газовому сектору, позбавивши Київ щонайменше половини власного видобутку газу. Це змусило Україну імпортувати додаткові чотири мільярди кубометрів газу, щоб компенсувати втрати.

Відомо, що в середу, 5 листопада, Київ повинен отримати 1,1 млн кубометрів газу трансбалканським коридором, тоді як вчора цей показник становив 0,78 млн кубометрів.

Зазначимо, що Україна щодня також імпортує майже 10 млн кубометрів газу з Угорщини, близько 8 млн кубометрів з Польщі та близько 5 млн кубометрів зі Словаччини.

Довідка УНІАН. Трансбалканський газопровід - магістральний газопровід, що проходить по території України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини. Раніше його використовували для поставок російського газу на Балкани. Трубопровід не користувався великим попитом, що через високу вартість транзиту газу.

Трансбалканський маршрут не використовували у вересні та жовтні, а до цього він працював лише в липні та серпні. Збільшенню бронювання потужностей у листопаді посприяло те, що молдавські та румунські оператори знизили тарифи.

Раніше стало відомо, що одразу три компанії забронювали потужності для імпорту природного газу в Україну через трансбалканський напрямок на листопад. Це DEPA Commercial, D.Trading та Axpo Trading.

Імпорт газу – останні новини

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає ще близько 750 мільйонів доларів для закриття питання закупівлі газу. Наступного тижня для вирішення цього питання буде проведена розмова з лідерами інших країн.

Також український лідер повідомив, що Київ зібрав 70% фінансування для імпорту газу для проходження опалювального сезону. Зеленський вже доручив уряду забезпечити 100% фінансування імпорту газу.

