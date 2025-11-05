Компанія планує запустити сузір'я супутників із сонячними панелями.

Google оголосив про запуск амбітного проєкту Project Suncatcher, мета якого створити орбітальні дата-центри для штучного інтелекту.

У рамках цієї ідеї Google планує вивести на орбіту сузір'я супутників із сонячними панелями та ШІ-чіпами TPU, щоб забезпечувати роботу ШІ просто в космосі.

Однак втілити цю ідею в реальність буде непросто. Насамперед Google перевіряє, як її TPU витримують радіацію. За результатами тестів, чипи Trillium TPU здатні пропрацювати на орбіті близько 5 років без серйозних пошкоджень.

Щоб космічні дата-центри могли конкурувати з наземними, їм потрібен надшвидкий обмін даними. Google пропонує використовувати лазерні канали зв'язку, які здатні передавати дані зі швидкістю в десятки терабіт на секунду.

Для цього супутники доведеться тримати на відстані менше кілометра один від одного, що набагато щільніше, ніж у нинішніх орбітальних системах, і помітно підвищує ризик зіткнень і пошкоджень від космічного сміття.

Не менш важливим є і питання вартості запусків. Хоча виведення обладнання на орбіту, як і раніше, дороге, Google прогнозує, що до середини 2030-х років енерговитрати на роботу орбітальних дата-центрів стануть порівнянними з наземними, завдяки зниженню цін на ракетні пуски.

На Землі центри обробки даних для ШІ викликають стурбованість через колосальне споживання електрики. А ось на орбіті сонячні панелі можуть бути у 8 разів ефективнішими і працювати практично без перерв. Як зазначив представник Google Тревіс Білс, у майбутньому космос може стати найкращим місцем для масштабування ШІ-обчислень.

При цьому Google - не єдина компанія, що заглядає в космос. Про схожі ідеї говорили Ілон Маск і Джефф Безос, а NVIDIA нещодавно підтримала стартап Starcloud, який планує вивести на орбіту роботів, що потім зберуться в дата-центр потужністю 5 гігават.

