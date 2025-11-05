Вчені стверджують: знайдено стародавній порт, пов'язаний з євангельським дивом.

Археологи вважають, що знайшли місце, де Ісус Христос вигнав легіон бісів у стадо свиней, яке потім кинулося у воду і потонуло.

Як пише Daily Mail, розкопки проводилися біля Галілейського моря, поруч зі стародавнім городом Курси на східному березі озера.

Керівник експедиції доктор Скотт Стріплінг з організації Associates for Biblical Research повідомив, що до цього відкриття їх привели текстові підказки з Євангелій, географічні особливості місцевості та підводні руїни.

У Євангеліях від Матвія, Марка і Луки описується, як Ісус переправився човном через море із заходу на схід, де зустрів чоловіка, одержимого "легіоном" демонів. За біблійним описом, біля того місця були скелі та гробниці, а також крутий схил, яким свині кинулися в море. Саме така місцевість оточує курси.

Ключем до відкриття став римський порт, частково занурений у воду. Поруч археологи виявили величезний кам'яний резервуар - стародавній акваріум для утримання живої риби. Використовуючи старі археологічні звіти 1985 року, де згадувався цей порт, команда знову вирушила на пошуки 2023 року.

Занурившись під воду, дослідники побачили масивні кам'яні блоки, складені у два пірси - типовий дизайн стародавніх гаваней. "Ми відчули каміння ще до того, як побачили його. Це була справжня гавань римських часів", - розповів Стріплінг.

Знайдений порт ідеально збігається з біблійним маршрутом: Ісус залишає Капернаум і прибуває на східний берег до місця, де неподалік розташовані скелі та гробниці - точні орієнтири зі Святого Письма. У межах кількох сотень метрів від гавані є урвище, звідки стадо могло кинутися в море.

Як повідомляється, сьогодні стародавня гавань прихована під водою, але її відкриття, кажуть дослідники, "повертає диво Ісуса з легенди - на реальну карту світу".

