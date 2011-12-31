«Батьківщина» зустріне Новий рік під стінами Качанівській колонії

Харків. 31 грудня. УНІАН. Активісти та керівництво харківської «Батьківщини» на знак підтримки екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО зустрінуть Новий рік під стінами Качанівській виправної жіночої колонії №54.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», під стінами колонії, де утримується Ю.ТИМОШЕНКО, зустрінуть Новий рік також деякі народні депутати України з фракції «БЮТ-Батьківщина», які вчора екстрено прибули до Харкова.

У харківській «Батьківщині» висловили переконання, що акція буде «масовою», до колонії прийдуть «безліч харків’ян», які «таким чином висловлять свою підтримку Юлії ТИМОШЕНКО, покажуть владі, що українці і харків’яни, зокрема, не бояться режиму ЯНУКОВИЧА».

Як повідомляв УНІАН, учора стало відомо про те, що Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із СІЗО до Качанівської виправної жіночої колонії №54 Харкова.

Начальник Качанівської колонії Іван ПЕРВУШКІН вдень повідомив журналістам, що Ю.ТИМОШЕНКО після прибуття до колонії розмістили в тимчасовому слідчому ізоляторі. За його словами, екс-прем’єр-міністр України поміщена в семимісну камеру і перебуває там удвох з іншою слідчо-заарештованою.