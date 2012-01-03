Адвокат Тимошенко та іі донька Євгенія прибули до Качанівської колонії

Харків. 3 січня. УНІАН. Захисник колишнього прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО, голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН і донька екс-глави уряду Євгенія ТИМОШЕНКО прибули до Качанівської жіночої виправної колонії №54 у Харкові, де утримується Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, С.ВЛАСЕНКО і А.КОЖЕМ’ЯКІН пройшли через прохідну колонії, але не спілкувалися з журналістами, які в цей час перебувають поблизу установи.

Є.ТИМОШЕНКО чекає в автомобілі на результати перемовин С.ВЛАСЕНКА та А.КОЖЕМ’ЯКІНА з керівництвом установи.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.