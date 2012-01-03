Сьогодні у Харкові говоритимуть про особливості вступної кампанії-2012

Прес-конференція в ОДА

Харків. 3 січня. УНІАН. Сьогодні о 14.00 у прес-центрі Харківської облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5 пов., к.170) відбудеться прес-конференція начальника Головного управління освіти та науки ХОДА Романа ШАПОВАЛА та директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра СИДОРЕНКА. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, тема прес-конференції -особливості вступної кампанії 2012 року.

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