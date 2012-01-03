На Новий рік міліція вилучила 7 тиc. піротехнічних виробів

Харків. 3 січня. УНІАН. В Харківській області у період новорічних свят працівниками міліції вилучичено близько 7 тисяч піротехнічних виробів, які або реалізовувалися, або використовувалися з порушенням чинного законодавства.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції з посиланням на заступника начальника Головного управління МВС України в Харківській області – начальник міліції громадської безпеки Миколи ГОЛУБА.

За його словами, особливу увагу було приділено забезпеченню охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху в новорічну ніч. У першу чергу це стосувалося проведення концертної програми та фейєрверку на площі Свободи у Харкові, де в ніч з 31 грудня на 1 січня зібралося близько 50 тисяч громадян.



«Щоб запобігти надзвичайним ситуаціям, пов`язаним з використанням піротехніки, нами були створені оперативні групи, мобільні бригади, які проводили рейди по припиненню незаконного обігу піротехнічних виробів, - сказав М.ГОЛУБ. - Під час рейдів вилучено близько 7 тисяч одиниць піротехнічних виробів, які або реалізовувалися, або використовувалися з порушенням чинного законодавства. Надзвичайних подій, пов`язаних з використанням піротехніки, під час святкування Нового року не зареєстровано».

За його даними, 31 грудня та в перший день нового року на території Харківської області пройшло близько 40 святкових заходів, у яких взяли участь понад 70 тис. громадян. В охороні громадського порядку в новорічну ніч на території Харкова та області взяли участь понад 2 тис. працівників міліції. Порушень громадського порядку не допущено.