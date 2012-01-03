Розпочалася реєстрація абітурієнтів для участі в ЗНО 2012 року

Харків. 3 січня. УНІАН. З 1 січня по 20 лютого 2012 року триває реєстрація абітурієнтів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2012 року.

Про це сьогодні у ході прес-конференції поінформував директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр СИДОРЕНКО, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, для реєстрації потрібно скористатися спеціальною комп’ютерною програмою, розміщеною на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти. Для того щоб зареєструватися потрібно оформити заявку – реєстраційну картку та разом з іншими документами надіслати поштою до Регіонального центру оцінювання якості освіти.

«Однією з особливостей проведення ЗНО у 2012 році буде велика кількість учасників. У цьому році ми очікуємо, що загальна кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти сягатиме 20,7 тисяч осіб. Ця цифра вирахувана на підставі всіх тих співвідношень, кількості одинадцятикласників, випускників минулих років. Ця цифра порівняно з минулим роком майже на 6 тисяч осіб більша. Це зумовлено значною мірою тим, що зросла кількість випускників», - сказав О.СИДОРЕНКО.

За офіційними даними, на сьогодні в Харківській області організовано роботу 23 пунктів реєстрації на базі вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації в округах тестування. У проведенні ЗНО будуть задіяні 36 вищих навчальних закладів Харківщини.