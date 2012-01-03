Податкову адміністрацію очолив Роздайбіда

Наказ голови ДПС України

Харків. 3 січня. УНІАН. Начальником Державної податкової адміністрації в Харківській області призначено Андрія РОЗДАЙБІДУ. Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Харківській області, відповідний наказ підписав голова ДПС України Олександр КЛИМЕНКО. До нового призначення А.РОЗДАЙБІДА обіймав посаду першого заступника голови – начальника управління податкової міліції державної податкової адміністрації в Харківській області.

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