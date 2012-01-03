У камері Тимошенко - нічне освітлення, яке не заважає сну - ДПтСУ

Харків. 3 січня. УНІАН. У камері Качанівської виправної колонії, в якій утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, встановлене нічне освітлення, яке не заважає сну.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

В управлінні наголошують, що згідно зі статтею 7 Закону України «Про попереднє ув’язнення» та статтею 102 Кримінально-виконавчого кодексу України, однією з основних вимог режиму в місцях попереднього ув’язнення та виправних колоніях є здійснення постійного нагляду за особами, взятими під варту та засудженими.

Постійне спостереження за поведінкою взятих під варту осіб та засуджених ведеться для попередження вчинення протиправних дій, а також для забезпечення безпеки ув’язнених.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю.ТИМОШЕНКО народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що за його підзахисною в камері ведеться цілодобове відеоспостереження, а в камері постійно увімкнене світло. «Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО вже майже три доби не спить», - сказав адвокат.

11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові. Наразі вона утримується в камері дільниці СІЗО Качанівської ВК (№54). Загальна площа камери становить 37,5 м. кв., житлова – 31 м. кв. Камера розрахована на 7 осіб (зараз в ній, крім екс-прем’єра, знаходиться тільки одна жінка), оснащена окремим санвузлом із душовою кабінкою, телевізором та іншою побутовою технікою.