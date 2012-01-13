Аваков балотуватиметься до Верховної Ради

Харків. 12 січня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації партії «Батьківщина», екс-губернатор Арсен АВАКОВ планує балотуватися до Верховної ради України в ході виборів, які відбудуться восени 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт парорганізації з посиланням на першого заступника голови обласної парторганізації «Батьківщини» Ірину ЄФРЕМОВУ.

За її словами, поки точно невідомо, А.АВАКОВ балотуватиметься по мажоритарному округу чи за партійними списками.

«Партія розглядає можливість висунення АВАКОВА як по мажоритарному округу, так і за списками», - повідомила І.ЄФРЕМОВА.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією представників Харківської парторгаізації «Батьківщини», на цей час А.АВАКОВ перебуває за кордоном. Напередодні прокуратурою Харківської області стосовно екс-губернатора та колишніх посадовців облдержадміністрації було порушено кримінальну справу за фактом незаконного відчуження у 2009 році земель державної власності.