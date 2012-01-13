Жінки принесли для Юлії Тимошенко живі квіти

12:27, 13 січня 2012
Харьків
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Привітали зі старим Новим роком

Харків. 13 січня. УНІАН. Близько 10-15 жінок принесли сьогодні до Качанівської колонії, де пребуває Юля ТИМОШЕНКО, живі квіти.

Як передає коресполндент УНІАН, жінки розвішали троянди на деревах поруч з прохідною установи та на самих воротах.

Учасниці акції розповіли, що вони представляють різні політичні і громадські орнанізації, а прийшли до колонії, аби привітати Ю.ТИМОШЕНКО «як жінку і як матір» зі «старим Новим роком». Прибічники Ю.ТИМОШЕНКО зазначили, що своєю акцією жінки хочуть «висловити підтримку Юлії», оскільки вважають, що «вона захищає народ». Жінки також говорять, що «під Новий рік бувають дива», а отже вірять, що «все - ненадовго».

Жінки спробували через вартових на прохідній передати Ю.ТИМОШЕНКО вітальну листівку, але працівники колонії відмовилися взяти пошту, зіславшись на те, що це можна робити лише з дозволу слідчого.

Працівники пенітенціарної служи поінформували журналістів, які висвітлюють події під колонією, що сьогодні можна очікувати повідомлення про стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО.

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