Адвокатові Тимошенко не пояснили, чому в камері ведеться відео спостереження

Харків. 13 січня. УНІАН. Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не отримав офіційної відповіді на скаргу щодо цілодобового відеоспостередження та освітлення камери засудженої в Качанівській виправній колонії.

Про це в телефонному коментарі кореспондентові УНІАН повідомив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО.

Він зауважив, що з приводу цілодобового відеоспостередження та освітлення камери були подані скарга Ю.ТИМОШЕНКО та відповідне депутатське звернення.

«Юля Володимирівна подала відповідного листа, я подав депутатське звернення. Станом на сьогодні ми відповіді не отримали. Я задав питання, на якій підставі відбувається відеоспостереження і 24 години на добу освітлюється приміщення камери, в якій вона перебуває. Ми лише отримуємо прес-релізи від якихось невідомих осіб із запевненням у тому, що все відбувається законно», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю.ТИМОШЕНКО народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО раніше заявив, що за його підзахисною в камері ведеться цілодобове відеоспостереження, а в камері постійно увімкнене світло. «Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО вже майже три доби не спить», - сказав адвокат на початку її перебування в Качаніській колонії.

11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році. Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської виправної жіночої колонії №54 у Харкові. Наразі вона утримується в камері дільниці СІЗО Качанівської ВК (№54).