Україна хоче продати Турбоатом?

Харків. 16 січня. УНІАН. Фонд державного майна України 2012 року планує продати 75,22% акцій ВАТ «Турбоатом», які знаходяться в державній власності.

Як передає кореспондент УНІАН, «Турбоатом» внесений до переліку підприємств, пакети акцій яких обсягом не менше 25% будуть запропоновані для продажу 2012 року.

Відповідний перелік підприємств опублікований в офіційному виданні ФДМ України «Відомості приватизації».

У ФДМ відзначають, що приватизація «Турбоатома» може розпочатися лише після відповідного рішення Кабінету міністрів України.

Крім «Турбоатома», серед підприємств Харківської області 2012 року планується приватизувати ВАТ «Мереф`янський механічний завод» (державі належить 99,9% акцій) та ВАТ «Авіалінії Харкова» (99,9%).

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» (у минулому - Харківський турбінний завод) - одне з найбільших у світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налагодження, фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів електростанцій. За свою історію харківські турбобудівники виготовили понад 300 парових турбін для ТЕС, ГРЕС, 110 турбін для АЕС, понад 400 гідравлічних турбін та 450 гідрозатворів. Продукція «Турбоатома» працює в 45 країнах світу на чотирьох континентах. Контрольний пакет акцій «Турбоатома» належить державі.