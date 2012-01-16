Тимошенко завтра знову оглянуть лікарі МОЗ

Харків. 16 січня. УНІАН. Засуджену екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО 17 січня додатково огрядне комісія Міністерства охорони здоров’я України.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

У ДПтСУ зауважили, що черговий огляд Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться на прохання адміністрації Качанівської виправної колонії, однак нічого не повідомили про причини прийняття такого рішення.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Ю.ТИМОШЕНКО звернулася з письмовою заявою до керівництва Качанівської виправної колонії Харкова, у якій відмовилася від прийняття призначених раніше фахівцями Міністерства охорони здоров’я медичних препаратів, а також від спілкування з медичним персоналом установи.

Захист Ю.ТИМОШЕНКО наполягає на проведенні незалежного медичного обстеження стану здоров’я засудженої.