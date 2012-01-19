Сьогодні Мусієнко розкаже, що робиться в лісах області

Харків. 19 січня. УНІАН. Сьогодні о 14.00 у Харківському прес-клубі (вул. Мироносицька, 42, ННЦ «Метрологія» к.210) відбудеться прес-конференція начальника Держуправління лісового та мисливського господарства в Харківській області Сергія МУСІЄНКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківському прес-слубі, темами для обговорення стануть: електронний облік деревини в харківських лісах, оперативна інформація про наявність незаконних рубок у лісах області, скільки лісів цього року буде посаджено на Харківщині.