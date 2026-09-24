Біля висоток в Києві знайшли залишки ракети 'Іскандер-М': бойова частина не здетонувала (фото)

В столиці загинула жінка, яка йшла до укриття, та чоловік, який перечікував російську атаку у підземному переході.

Залишки російської ракети "Іскандер-М" виявили в одному з районів Києва після нічного ворожого обстрілу. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що сапери ДСНС вилучили безпечні залишки російської ракети "Іскандер-М".

"Їх виявили в одному з районів столиці після нічного ворожого обстрілу. За допомогою піротехнічної машини важкого типу та маніпулятора рятувальники вилучили залишки ракети та перевезли їх для подальшого знешкодження", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

На фото ДСНС видно, що це небезпечне російське залізяччя вдало на дуже близькій відстані до столичних багатоповерхівок, де проживають сотні людей. Також поряд багато припаркованих автівок.

В іншому повідомленні ДСНС розповіла, що у Києві двоє людей загинули - жінка, яка йшла до укриття, та чоловік, який перечікував російську атаку у підземному переході. "Також ще восьмеро людей поранені, серед них - поліцейський, який приїхав допомагати постраждалим. Двоє людей перебувають у важкому стані", - зазначають рятувальники.

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено більше 50 цивільних обʼєктів - житлові будинки, поштові відділення, пологовий будинок, текстильне підприємство.

Атака на Київ - головні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Повітряних сил України, у ніч на 24 вересня протиповітряною обороною збито або подавлено 227 повітряних цілей, серед яких 4 протикорабельні ", 3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23.

Також до цього переліку потрапила одна "Бандероль"/"Дань-Т" та 219 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зазначається, що основними напрямками ударів були Одеська та Київська області.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку заявив, що у ніч на 24 вересня росіяни здійснили балістичну атаку у три хвилі. У Києві вдалося збити 60% балістичних ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: