Прокуратура підтвердила факт проведення в квартирі Авакова слідчих дій

Харків. 31 січня. УНІАН. У квартирі екс-губернатора Харківщини, голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА проводяться слідчі дії.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

У прес-службі зауважили, що слідчі дії проводіть слідчі прокуратури, однак не уточнили в рамках якої саме кримінальної справи проводяться слідчі дії. В прокуратурі також не уточнили, які саме слідчі дії проводяться у квартирі А.АВАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 7.30 квартиру А.АВАКОВА в будинку по вулиці Дружби Народів, 279 заблокували двоє бійців спіцпідрозділу «Сокіл», до приміщення також зайшли троє людей у штатському. За словами прес-секретаря екс-губернатора Наталії СТАТІВКО, люди, які увійшли до приміщення, не представилися та жодним чином не прокоментували мету свого прибуття. Крім того, за її словами, до приміщення квартири не впустили адвокатів А.АВАКОВА. Н.СТАТІВКО наголосила, що квартира, в яку зайшли люди, належить екс-губернатору Харківської області, однак він вже близько двох років проживає за іншою адресою.

Н.СТАТІВКО припустила, що обшук у квартирі А.АВАКОВА проходить у рамках порушеної проти екс-губернатора кримінальної «за перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки».