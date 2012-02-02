Байбак Тимко II назвав фіналістів Євро-2012 (фото)

Харків. 2 лютого. УНІАН. Харківський байбак Тимко II зробив прогноз на весну і назвав фіналістів Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, степовий звір байбак Тимко II, якого за традицією на свято провесни 2 лютого розбудили в селищі Гайдари на Харківщині, прокинувся від зимової сплячки і побачив свою тінь – сьогодні ясна, сонячна погода.

Це означає, що весна буде ранньою й затяжною і ще мінімум 2 декади стоятимуть морози, пояснили журналістам і всім присутнім науковці біологічної станції Харківського національного університету ім. Каразіна.

Що стосується Євро-2012, то Тимко II зробив такий прогноз: у одному з півфіналів гратимуть збірні України та Росії і переможе Україна. У фіналі зійдуться національні команди організаторів змагань України й Польщі. А от хто стане переможцем Євро-2012, «делікатний» Тимко II повідомляти не став. «Мабуть, це має залишитися інтригою», - пояснили «поведінку» степового звіра організатори дійства.

Довідка УНІАН. За прадавньою народною традицією, в Україні байбака будять кожної зими на початку лютого, аби звір спрогнозував початок весни – для хліборобів це було надзвичайно важливо.

Особливо така традиція утвердилася в степовій частині Слобожанщини, зокрама – на Харківщині, а також в Луганській області – місцях набільшої популяції байбаків в Україні. У давні часи українці зустрічали свято провесни, а для прогнозів погоди на перспективу використовували різних звірів, які впадали в зимову сплячку, в тому числі й байбаків. Така традиція у давнину існувала і в інших країнах Європи, зокрема, в Німеччині. З Європи вона перейшла до Америки. 2 лютого у Пенсильванії байбак Філ також робитиме свій прогноз.

На знімках: (вгорі)народний синоптик харківський байбак Тимко, фото УНІАН; (внизу) Тимко II робить прогноз на Євро-2012, селище Гайдари, 2 лютого 2012 р. Фото Євгенії ПРИТУЛИ.