На Харківщині чотири села залишилися без світла

08:59, 03 лютого 2012
Харьків
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Працюють бригади обленерго

Харків. 23 лютого. УНІАН. Вчора о 21.24 в селі Геївка Зміївського району Харківської області через аварію вийшла з ладу електропідстанція, внаслідок чого було знеструмлено 4 села, де проживають 977 осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС, на місці події працюють бригади обленерго.

Ситуація перебуває під контролем Головного територіального управління МНС у Харківській області.

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