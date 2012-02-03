Добкін, Семиноженко і Чернов підписали Меморандум про співпрацю

Харків. 3 лютого. УНІАН. Харківська облдержадміністрація, Харківська обласна рада та Національне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України підписали Меморандум про співробітництво.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали голова Національного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир СЕМИНОЖЕНКО, голова Харківської облдержадміністраці Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ.

М.ДОБКІН зауважив, що підписаний документ дозволить узгодити дії влади на центральному та місцевому рівнях для того, «щоб зацікавити людей вкладати гроші в нові наукові розробки, нові технології, закуповувати нове обладнання та займатися випуском високотехнологічної інноваційної продукції».

«Тут головне створити умови, щоб прийшов бізнес і почав фінансувати в тому числі й науку», - наголосив М.ДОБКІН. Губернатор зауважив, що оцінити матеріальні вигоди від підписання Меморандуму на сьогодні неможливо.

За словами М.ДОБКІНА, документ передбачає ряд конкретних спільних дій місцевої влади та Національного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України для просування високотехнологічної продукції, яка виробляється на Харківщині.

В.СЕМИНОЖЕНКО зауважив, що у Харкові планується розвивати інноваційні виробництва в медичній та інформаційній сферах. За його словами, налагодження співпраці місцевої та центральної влади сприятиме розширенню державного замовлення для ВНЗ на спеціалістів у цій сфері. Крім цього, в Харкові буде створено філіал Фонду підтримки малого інноваційного бізнесу. «Це буде політика держави», - підкреслив він.

В.СЕМОНОЖЕНКО повідомив, що в рамках дій, передбачених Меморандумом, формується центр трансферу технологій, який презентуватиме інноваційні проекти потенційним інвесторам.

«Ми об’єднуємо можливості для того, щоб у Харкові як пілотний проект була створена інноваційна система, яка би дозволяла всі конкурентні переваги Харкова розвивати та на них базувати економічний розвиток», - наголосив В.СЕМИНОЖЕНКО.

У відповідності до положень Меморандуму планується при Харківській облдержадміністрації створити консультаційно-експертну раду в рамках Ради вітчизняних та іноземних інвесторів, а також розробити Проект розвитку регіональної інноваційної системи.