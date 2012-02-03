Азаров не довіряє прогнозам байбака Тимка II

Харків. 3 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що довіряє лише прогнозам синоптиків, а не народним прикметам.

Про це він заявив під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook, відповідаючи на запитання, чи вірить він у прогнози на весну харківського байбака Тимка II.

«Здебільшого я довіряю прогнозам синоптиків. Зараз ці прогнози поставлені на дуже хорошу наукову основу. Десятки тисяч метеостанцій в усьому світу, спостереження з космосу, сучасні математичні програми дозволяють досить точно забезпечувати короткострокові прогнози. Їх достовірність досягла дуже високої цифри. Значно підвищилася достовірність і середньострокових прогнозів», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр наголосив, що про аномально сильні морози уряд одержав інформацію приблизно за два тижні до їх настання.

«Це дало нам можливість максимально підготуватися. Що ж до народних прикмет, то в цю прикмету, що весна прийде рано, мені дуже хочеться вірити. Напевно, і вам теж», - відзначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого харківський байбак зробив прогноз на весну. Тимко II, якого розбудили в селищі Гайдари у Харківській області, прокинувся від зимівлі і побачив свою тінь. Це означає, що весна буде ранньою і затяжною, і ще мінімум дві декади стоятимуть морози, пояснили науковці біологічної станції Харківського національного університету ім. Каразіна.

Вперше слобожанський віщун спробував дати спортивний прогноз – передбачити результати Євро-2012.

Згідно з прогнозом «народного синоптика», в одному з півфіналів гратимуть збірні України та Росії і переможе Україна, в іншому - Польща обіграє Англію. У фіналі зійдуться національні команди організаторів змагань України й Польщі. А от хто стане переможцем Євро-2012, «делікатний» Тимко II повідомляти не став. «Мабуть, це має залишитися інтригою», - пояснили «поведінку» степового звіра організатори дійства.