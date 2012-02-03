Металіст виграв кубок Кадирова

Гол забив Крістальдо

Харків. 3 лютого. УНІАН. Харківський Металіст виграв «Кубок пам`яті Ахмата Кадирова». Як повдомляє сайт ФК «Металіст», у фінальному матчі, який сьогодні відбувся в Туреччині, харківський клуб завдав поразки румунському «Рапіду» з рахунком 1:0. Гол на 78-й хвилині забив Крістальдо. Склад Металіста: Горяїнов - Обрадовіч, Папа Гуйє, Торсігльєрі, Фініньо (Пшеничних 86), Соса (Валяєв 90), Хав`єр, Едмар, Марлос (Крістальдо, 46), Бланко (Девіч 73), Тайсон.

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