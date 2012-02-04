У школах Харкіщини продовжено вимушені канікули

Харків. 4 лютого. УНІАН. У школах Харківської області через сильні морози продовжено вимушені канікули.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління освіти і науки ХОДА Романа ШАПОВАЛА.

За його словами, навчально-виховний процес у школах Харківщини поновиться, коли температура повітря не буде більше 15 градусів морозу.

Р.ШАПОВАЛ зазначив, що на початку цього тижня місцевими органами виконавчої влади, районними держадміністраціями та органами місцевого самоврядування були ухвалені рішення про призупинення навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах Харківської області до кінця нинішнього тижня. Проте через низьку температуру повітря відновлення занять у навчальних закладах регіону переноситься. Школи почнуть приймати дітей, коли потеплішає до необхідної норми.

Як повідомляв УНІАН, заняття у школах Харківської області через сильне похолодання були призупинені з 1 лютого.