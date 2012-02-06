Завтра у школах Харківської області поновлюються заняття

Харків. 7 лютого. УНІАН. З вівторка, 7 лютого, поновляться заняття в загальноосвітніх школах Харківської області.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління освіти і науки ХОДА Романа ШАПОВАЛА.

Рішення про завершення вимушеної перерви в школах Харківщини ухвалене обласним оперативним штабом з питань життєзабезпечення в період сильних морозів, а також місцевими органами виконавчої влади, районними держадміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Водночас, як повідомляє сайт Харківської міськради, у Харкові, незважаючи на відновлення занять з 6 лютого, за парти в понеділок сіли близько 87% харківських школярів. За інформацією Департаменту освіти міської ради, сьогодні в школах міста були відсутні 13,2% учнів. Зокрема, 4,3% школярів не прийшли на заняття через ГРЗ, 3,8% - через інші хвороби, 5,1% - з поважних причин.

Як повідомляв УНІАН, заняття у школах Харківської області через сильне похолодання були призупені з 1 лютого.