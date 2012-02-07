Прокуратура спростовує заяву, що Авакову не направлялися повістки

Харків. 7 січня. УНІАН. Прокуратура направляла за місцем реєстрації та проживання екс-губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА повістки про необхідність з’явитися до органу досудового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник управління прокуратури Харківської області Олександр БАБІКОВ, коментуючи заяву адвоката А.АВАКОВА Юрія ВИШНЕВЕЦЬКОГО про те, що «ніяких повісток за місцем постійного проживання і за місцем роботи АВАКОВА слідством не направлялося».

«Повістки направлялися як за місцем реєстрації, так і за місцем прописки, яке було офіційно заявлене як місце його проживання членами його сім’ї. Це і по вулиці Мироносицькій і по вулиці Дружби Народів», - сказав О.БАБІКОВ.

Він наголосив, що екс-губернатору направлялися повістки тричі: на 25 січня А.АВАКОВА викликали до слідчого у якості свідка у кримінальній справі, порушеній за фактом зловживання службовим становищем службовцями Харківської облдержадміністрації, на 27 січня після екс-губернатор викликався як свідок у порушеній вже проти нього справі, на 30 січня А.АВАКОВУ була направлена повістка про необхідність з’явитися до органу досудового слідства для одержання письмової постанови про порушення кримінальної справи проти нього.

«З метою встановлення його (А.АВАКОВА – УНІАН) місцезнаходження допитувалися члени його сім’ї – дружина і син, – які відмовилися пояснити і повідомити орган досудового слідства про місце його знаходження та одержати повістку для безпосереднього вручення йому. Що стосується виклику та встановлення його місця знаходження, я хочу запевнити, що з нашого боку вжито всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити можливість обвинувачуваному реалізувати право на захист під час розслідування цієї кримінальної справи», - сказав О.БАБІКОВ, доводячи обґрунтованість обрання стосовно А.АВАКОВА міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор наголосив, що А.АВАКОВ знав про те, що проти нього порушено кримінальну справу і знав про обов’язок з’явитися до органу досудового слідства. «Про свою обізнаність він підтвердив на інформаційному сайті, де висловив своє ставлення до розслідування цією справи. Говорити про те, що він не знав і не знає про необхідність з’явитися до органу досудового слідства, думаю, недоречно», - сказав О.БАБІКОВ.

Він наголосив, що безпосередньо вручити повістку А.АВАКОВУ, який, за даними Державної прикордонної служби України, з вересня 2011 року перебуває за кордоном, проблематично. «Але коли він з’явиться на території України за своєю адресою, він її отримає», - підкреслив О.БАБІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього голову Харківської облдержадміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським районним судом м. Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня у квартирах А.АВАКОВА в Харкові були проведені обшуки. В інтерв’ю харківському інтернет-виданню «Главное» сам А.АВАКОВ повідомив, що він перебуває за кордоном у відрядженні, зокрема в Берліні, реалізує гуманітарний проект і «більше часу проводить у Римі, Лондоні, Варшаві та Вільнюсі».

6 лютого Апеляційний суд відмовив адвокатові екс-губернатора в задоволенні апеляції на постанову Червонозаводського райсуду Харкова про обрання Арсену АВАКОВУ міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.