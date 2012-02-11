У Харкові погорів на хабарі посадовець міської ради

Харків. 11 лютого. УНІАН. Прокуратурою Московського району м. Харкова порушено кримінальну справу стосовно завідуючого структурного підрозділу одного з департаментів Харківської міської ради за фактом отримання хабаря у сумі 4 тис. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління пркуратури Олександра БАБІКОВА.

За його даними, посадовець отримав хабар за неініціювання питання щодо проведення перевірки законності самовільно встановленого торгівельного павільйону, а також щодо невжиття заходів до його демонтажу.

Кримінальну справу порушеноза ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове слідство.