«Дружба-78» присвятила свій матч в Чемпіонаті України Івану Правилову

Харків. 11 лютого. УНІАН. Харківська хокейна юнацька команда «Дружба-78» присвятила сьогоднішню гру в Чемпіонаті України Івану Правилову – засновникові клубу, його президенту і головному тренеру, який пішов із життя в США наприкінці цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком матчу, що пройшов у харківському Палаці спорту, юні хокеїсти на льоду, а також батьки й тренери вшанували пам’ять І.Правилова хвилиною мовчання. Вихованці його школи грали сьогодні весь матч із чорними пов’язками на рукавах.

«Дружба-78» (юнаки 1995-1997 р.н.) під керівництвом тренера Володимира ЄРЬОМІНА виграла сьогоднішній матч у харківської команди СД ЮШОР з рахунком 9:1.

У неділю, 12 лютого, в Харкові відбудеться наступна гра Чемпіонату - зустрічаються ці ж команди, але результат цієї зустрічі вже не вплине на розстановку в Турнійрній таблиці: «Дружба-78» йде на 1-му місці і за кілька матчів до цього забезпечила собі вихід у наступну фазу змагань (плей-офф).

В.ЄРЬОМІН повідомив, що інша команда «Дружба-78» з молодших хокеїстів (1999-2000 рр., тренер Олег ІГНАТЬЄВ), яка перебуває в США і під керівництвом І.Правилова проходила підготовку для участі в Чемпіонаті світу серед дитячих клубних команд, вже прибула до Канади (м.Квебек) для участі у змаганнях, що розпочалися 9 лютого. Після цього, команда повертається в Україну для участі в регулярному національному Чемпіонаті.

Як повідомляв УНІАН, Іван Правилов наклав на себе руки (орієнтовно 10 лютого ц.р.) в одній із федеральних в’язниць США після того, як за кілька днів до цього відбулося попереднє судове засідання, на якому пролунало обвинувачення тренеру. Згідно з повідомлення американських ЗМІ, 20 січня І.Правилова було заарештовано за підозрою у тому, що він вчинив дії сексуального характеру стосовно 14-річного підлітка - хокеїста «Дружби-78».

На знімку: хвилина мовчання, «Дружба-78», Харків, 11 лютого 2012 р.