Лікарі з ФРН і Канади прибули в Харків для обстеження Тимошенко

Харків. 14 лютого. УНІАН. До Харкова прибула медична комісія за участю іноземних спеціалістів для обстеження екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, літак із членами комісії на борту щойно приземлився в харківському аеропорту.

За попередніми даними, члени комісії одразу ж поїдуть до Качанівської колонії, де оглянуть Ю.ТИМОШЕНКО. Планується, що у другій половині дня медики прокоментують перші підсумки обстеження.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в Україну прибули фахівці з Федеративної Республіки Німеччини і Канади, які разом з українськими лікарями проведуть комісійне обстеження екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. За даними Генеральної прокуратури України, яка у відповідь на звернення послів країн Євросоюзу, США та міжнародних медичних організацій, сприяла приїзду, в понеділок у Києві відбулася нарада щодо організації роботи міжнародної медичної групи за участі німецьких, канадських та українських лікарів, представників посольств Канади та ФРН, Генпрокуратури, Державної пенітенціарної служби, Міністерства закордонних справ і Міністерства охорони здоров’я.