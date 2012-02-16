Сьогодні Металіст грає із Зальцбургом. Перший матч 1/16 Ліги Європи

Харків. 16 лютого. УНІАН. Сьогодні харківський Металіст в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрічається з австрійським Зальцбургом.

Металіст на сьогодні є єдиним з українських клубів, який пробився у веснянe фазу замгань за єврокубки, і це буде дебютний матч харків’ян в рамках 1/16 фіналу ЛЄ.

До Австрії підопічні Мирона Маркевича прибули в середу. Цього ж дня головний тренер харківської команди дав традиційну передматчеву прес-конференцію.

«Ми розуміємо, що гра буде непростою. Суперника ми вивчили добре. Ми знаємо, що це гарна команда, яка показує хороший футбол, особливо в Лізі Європи. Ми очікуємо важку, але в той же час цікаву гру», - сказав М.Маркевич.

Відповідаючи на запитання журналіств, М.Маркевич заявив, що для його команди буде позитивним будь-який результат, «окрім поразки».

Матч Зальцбург - Металіст за дві години (20.00) розпочнеться у місті Зальцбург на стадіоні «Ред Булл Арена». Трансляція на телеканалі 2+2.

Обслуговуватиме гру суддівська бригада з Хорватії. Арбітр матчу – Маріо Страхонья.

Зальцбурі є 6-разовим чемпіоном Австрії (1993/94, 1994/95, 1996/97, 2006/07, 2008/09, 2009/10), 3-разовим володарем Суперкубка країни (1994, 1995, 1997). Фіналіст Кубка УЕФА (1993/1994).

У Кубку європейських чемпіонів команда зіграла 32 гри, (побед – 12 перемог, 9 нічиїх 11 поразок, м’ячі 41:35). Кубое володарів кубків: 2 гри, 0 перемог, 2 поразки, м’ячs 0:8. Кубок УЄФА (Ліга Європи): 62 гри, 28 перемог, 8 нічиїх, 27 поразок, м’ячі 81:77.

Тренує команду із Зальбурга Рікардо Моніц (Голландія).

В інших поєдинках 1/16 фіналу Ліги Європи сьогодні зустрінуться:

Локомотив (Росія) - Атлетик (Іспанія)

Аякс (Голландія) - Манчестер Юнайтед (Англія)

Лацио (Італія) - Атлетіко (Іспанія)

Порту (Португалія) - Манчестер Сіті (Англія)

Сток Сіті (Англія) - Валенсія (Іспанія)

На знімку: гравці Металіста в одному з матчів Ліги Європи, осінь 2012 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА