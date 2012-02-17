Власенко заявляє, що в Качанівській колонії йому погрожували розстрілом

Харків. 17 лютого. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що охоронець Качанівської виправної колонії погрожував йому відкрити вогонь на ураження у разі продовження спроб пройти на територію колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні журналістам перед ворітьми виправного закладу.

«Я зараз зробив спробу ввійти в Качанівську колонію, мені сказали, що мене не пустять, і на моє прохання мене пропустити мені сказали, що якщо я зроблю ще крок уперед, вони почнуть стріляти», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він зауважив, що попередження про можливість відкриття вогню зробив лейтенант, який охороняє вхід до колонії.

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що за законом він як народний депутат має право проходити на територію виправного закладу.

Через журналістів захисник звернувся до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з проханням розібратися в ситуації.

Після спілкування з журналістами С.ВЛАСЕНКО безперешкодно пройшов на територію колонії, зазначивши, що в найближчі хвилини буде мати розмову з приводу цього інциденту з керівництвом Качанівської колонії.